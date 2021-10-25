Медианная зарплата в России выросла почти на 10%

Объем Фонда оплаты труда в период с июля по сентябрь увеличился на 13,8%

Медианная зарплата в России по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 9,2% относительно аналогичного периода 2020 года. Об этом говорится в совместном исследовании "СберИндекса" и сервиса "Работа.ру", опубликованном в понедельник, 25 октября.

Медианная зарплата является величиной, при которой половина сотрудников получают зарплату меньше данного уровня, вторая половина — больше.

Аналитики подсчитали, что за третий квартал значительнее всего выросли медианные зарплаты в сфере информационных технологий (+13,5%), в финансах и страховании (+13,1%), в торговле (+12,9%), в гостиничном бизнесе и общественном питании (+12,8%), в строительстве (+12,5%), в добыче полезных ископаемых (10,7%), в сельском хозяйстве (+10,3%), в обрабатывающей промышленности (+10%), в области транспортировки и хранения (+9,5%), а также в сфере госуправления (+8,8%).

В образовании медианная зарплата выросла лишь на 6,4%, а в здравоохранении снизилась на 0,9%. Авторы исследования объясняют эти результаты тем, что в данных секторах экономики доходы ощутимо увеличились в период пандемии коронавирусной инфекции, поэтому в третьем квартале текущего года динамика оказалась менее существенной.

Объем Фонда оплаты труда в период с июля по сентябрь возрос на 13,8%, сообщает РБК.

Министерство экономического развития между тем подсчитало, что по итогам 2021 года реальные располагаемые доходы россиян вырастут не на 3%, а на 2,5%. В ведомстве пояснили, что рост будет обеспечен увеличением трудовых доходов граждан. Это касается как повышения реальных зарплат, так и восстановления численности занятых.

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