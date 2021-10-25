"Пиар на страхе": в Москве объяснили воинственную риторику Киева

Мифическая российская угроза используется украинскими властями в своих целях

Новые истеричные выпады в адрес Москвы звучат из Киева. На этот раз там заявили, что готовы развернуть ракеты в сторону российской столицы.

Если реальной угрозы нет, ее нужно придумать - такова сегодня политика киевских властей. Ведь с помощью мифов можно оправдать любые агрессивные действия. Вот пресс-секретарь украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович. Казалось бы, он как никто должен проводить миротворческую линию. Но нет, в последние дни из его уст звучат только угрозы - как в сторону востока Украины, так и в сторону России.

"Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время", - сказал он.

В этой воинственной фразе практически каждое слово вызывает вопросы. Во-первых, о какой политике Москвы идет речь, если именно Киев всеми силами стремится в НАТО. Строит учебные центры, привлекая туда иностранных инструкторов. Проводит совместные учения - только на этот год их запланировано два десятка. А на прошлой неделе издание "Таймс" сообщило, что Украина намерена покупать ракеты у Великобритании. И вот уже Арестович заявляет, что Киев готов нацелить их на Москву.

"Они делают, что называется, пиар на страхе. Они пытаются восстановить свою утраченную популярность на страхе населения - на страхе населения, в данном случае, перед Россией. И они надеются, что у них получится. В конце концов, они считают, что, если они убедили население в том, что комик средней руки может быть самым лучшим президентом Украины, значит им все позволено. Но они в этом здорово ошибаются", - рассуждает заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

Мифическая российская угроза, сфабрикованные дела против оппозиционных политиков - украинские власти пускают в ход все, чтобы только отвлечь население от реальных проблем страны, прежде всего, в экономике. Печерский суд Киева на минувшей неделе заочно арестовал экс-премьера Николая Азарова. А ранее лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" продлили домашний арест. Причем, радикалы с подачи властей постоянно напоминают Виктору Медведчуку кто, по их мнению, сегодня в стране хозяин.

Накануне националисты устроили беспорядки у дома Медведчука. Полиция, как водится, не вмешивалась, а сторонники политика поддержали его песней День Победы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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