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Военный переворот в Судане: видео из охваченной протестами страны

11:53
  • понедельник
  • 25 октября 2021

На улицах столицы Судана возводят баррикады

Попытка государственного переворота в Судане - одна из главных новостей этого дня. За минувшие сутки военная администрация арестовала высших гражданских лиц - главу правительства, министров и политиков.
Военные увезли премьера Судана в неизвестном направлении

По государственному телевидению Судана транслируют концерты, а на улицах столицы жгут автомобильные покрышки и возводят баррикады. Противостояние с военными жёстким пока не назовёшь. Но вторая с начала осени попытка военного госпереворота явно успешнее первой. Задержаны премьер-министр страны, губернатор Хартума и ключевые члены кабинета – министры связи, информации, финансов и промышленности, лидеры ряда политических партий. Все дороги и мосты в столице перекрыты, закрыт международный аэропорт, с перебоями работают интернет и мобильная связь. Глава правительства Абдалла Хамдук помещён под домашний арест. Как сообщается, путчисты требовали от него выступить с поддержкой передачи власти военным. Но вместо этого Министерство информации передало его призыв к согражданам – сопротивляться перевороту.

С 2019-го года, после свержения президента Омара аль-Башира власть в стране делят военная и гражданская администрации. Трёхлетний переходный период должен был завершиться всеобщими выборами и отстранением армии от надзора за госуправлением. Но командование решило не ждать. Тем более, что курс премьера Хамдука так и не встретил понимания у огромной части населения. Условием международной помощи стране стали жёсткие экономические реформы, проводимые под давлением МВФ и США. На прошлой неделе в Хартуме прошли масштабные забастовки с требованиями немедленной отставки правительства.

Параллельно своих сторонников на митинги вывели и противники военной администрации. Главу Суверенного совета Судана, возглавившего госпереворот, Абделя Фаттаха аль-Бурхана обвиняют в стремлении к диктатуре и радикальному исламизму. Последний раз аль-Бурхана и Абдаллу Хамдука видели вместе в субботу – на встрече с американской делегацией. На события последних суток в Вашингтоне отреагировали жёстко, пригрозив перекрыть экономическую помощь стране.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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