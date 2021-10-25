Военные увезли премьера Судана в неизвестном направлении

Армия контролирует столицу страны Хартум

Военные в Судане задержали некоторых министров и гражданских представителей суверенного совета страны. Местонахождение главы правительства Абдаллы Хамдока неизвестно. Арабские телеканалы сообщали, что он взят под домашний арест. По последним данным, военные увезли его в неизвестном направлении.

"Служащие вооруженных сил задержали гражданских представителей переходного суверенного совета и министров переходного правительства", - сообщает Associated Press.

Как стало известно, среди задержанных - министры промышленности и информации, советник премьер-министра и губернатор столичной области.

Армия взяла под контроль основные магистрали и мосты в столице страны Хартуме. По последним данным, захвачено здание гостелерадио, наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В вооруженных силах страны ситуации пока не комментируют.

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