Минсельхоз ответил на сообщения о подорожании круп

Объемы производства в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка

Объемы производства крупяных культур в России покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что в 2021 году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% (до 975,9 тысячи га), что позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке даже при неблагоприятной погоде.

По состоянию на 22 октября было собрано 837,5 тысячи тонн гречихи, что на 22 тысячи тонн превышает показатель 2020 года. Сельхозработникам осталось убрать порядка 13% посевных площадей под данной культурой.

В Минсельхозе также указали, что производители растениеводческой продукции и предприятия переработки работают в условиях постоянно повышающихся затрат. Это связано с подорожанием минеральных удобрений, средств защиты растений, топлива, транспортных услуг, электроэнергии, упаковки и других компонентов себестоимости.

При этом производители сельскохозяйственных товаров максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее появились сообщения, что в ноябре гречка, овсянка и хлопья могут подорожать на 10-15% из-за проблем с урожаем и ростом себестоимости производства.

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