Умер тот самый официант из сериала "Друзья"

Актеру было 59 лет

В США скончался актер Джеймс Тайлер, сыгравший Гантера, менеджера кофейни Central Perk, в сериале "Друзья".

Актер ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, ему было 59 лет. Как сообщает портал TMZ, причиной смерти стал рак простаты, с которым Тайлер боролся на протяжении нескольких лет.

"Друзья" не были бы такими без тебя. Спасибо за смех, который ты принес на шоу и во всю нашу жизнь", - написала в Instagram Дженнифер Энистон, в героиню которой был влюблен Гантер.

Кроме "Друзей", Джеймс Тайлер также снялся в сериалах "Сабрина - маленькая ведьма", "Клиника", "Журнал мод" и "Эпизоды".

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