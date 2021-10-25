В России предложили на госуровне продвигать созидательные компьютерные игры

Игры должны быть связаны с историей России или развивать когнитивные способности

Российским властям следует заняться продвижением компьютерных игр, направленных на созидание. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В письме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву Петров отметил, что в последние годы компьютерные игры стали не просто развлечением для молодежи, а настоящей виртуальной реальностью, которая, влияет на "настоящую жизнь".

Однако общественник считает, что у большинства детей не происходит "размытия границ между реальностью и виртуальностью", несмотря на обилие насилия в играх. Петров также указал, что российские подростки занимают призовые места на международных соревнованиях по киберспорту, продвигая Россию на международной арене в данной области.

Тем не менее, насилие и жестокость в компьютерных играх "нередко провоцируют у детей агрессию и антисоциальное поведение" в повседневной жизни, с чем необходимо бороться, подчеркнул Петров.

В связи с этим он предложил главе Минцифры рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание.

Такие игры должны быть связаны с историей России либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков. При этом конечный продукт обязан быть интересным для молодежи.

Автор инициативы полагает, что в случае одобрения его предложения Россия станет первой страной в истории, которая "поставит виртуальный досуг на службу образования и просвещения молодого поколения", сообщает RT.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопросами безопасности детей в интернете озабочен весь мир, решение проблемы ищут все страны. При этом есть люди, которые думают только о собственной наживе. Глава государства обратил особое внимание на обеспечение безопасности персональных данных детей и всех граждан.

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