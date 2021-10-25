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Три человека погибли при пожаре в Ивановской области

10:35
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем

Пожарные в Ивановской области обнаружили тела трех человек при ликвидации возгорания в многоквартирном доме. Региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту гибели 58-летней женщины, 39-летнего мужчины и 80-летней пенсионерки.
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"Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Следователями будут установлены все обстоятельства и точные причины произошедшего, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СК.

По данным полиции, сгорела квартира на улице Морской в Кинешме. На момент прибытия первых подразделений пожарных наблюдалось задымление. На месте происшествия работали девять единиц техники и 26 человек, передает РИА Новости.

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