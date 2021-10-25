Минздрав назвал причину роста смертности от COVID-19 в России

Вероятность летального исхода повысилась на 132%

Причину высокой заболеваемости и роста смертности от коронавируса объяснили в Минздраве. Как заявил главный внештатный специалист по неинфекционным болезням ведомства, профессор Владимир Чуланов, связаны с доминированием "дельта" варианта COVID-19.

"Для пациентов, инфицированных вариантом "дельта", риск госпитализации увеличивается на 108%, риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии - на 234%, а риск смерти - на 132% по сравнению с "диким" вариантом SARS-CoV-2", - сказал профессор в интервью "Интерфаксу".

Эксперт Минздрава отметил, что данные приводят канадские исследователи. Итоги их работы были опубликованы летом этого года.

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