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Минздрав назвал причину роста смертности от COVID-19 в России

10:56
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Вероятность летального исхода повысилась на 132%

Причину высокой заболеваемости и роста смертности от коронавируса объяснили в Минздраве. Как заявил главный внештатный специалист по неинфекционным болезням ведомства, профессор Владимир Чуланов, связаны с доминированием "дельта" варианта COVID-19.
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"Для пациентов, инфицированных вариантом "дельта", риск госпитализации увеличивается на 108%, риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии - на 234%, а риск смерти - на 132% по сравнению с "диким" вариантом SARS-CoV-2", - сказал профессор в интервью "Интерфаксу".

Эксперт Минздрава отметил, что данные приводят канадские исследователи. Итоги их работы были опубликованы летом этого года.

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