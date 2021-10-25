Родные потеряли актрису Светлану Светличную

В полицию обратился сын 81-летней актрисы

В Москве разыскивают Светлану Светличную. 81-летняя актриса уже пять день не выходит на связь.

Как сообщает телеграм-канал 112, в полицию обратился сын Светличной. По его словам, актриса страдает деменцией и она могла забыть домашний адрес.

В свою очередь актер Иван Николаев заявил что актриса переехала к родственникам. Ранее СМИ писали, что у 38-летнего Николаева и 81-летней Светличной роман.

"Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минут езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет", - сказал актер агентству РИА Новости.

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