Названы побочные эффекты российской детской вакцины от коронавируса

Глава Центра Гамалеи подчеркнул, что они незначительны

Вакцина для детей и подростков от коронавирусной инфекции, разрабатываемая Центром имени Гамалеи, имеет минимальные побочные эффекты. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал руководитель учреждения Александр Гинцбург.

Документы на регистрацию препарата были поданы в Министерство здравоохранения в сентябре. 12 октября глава ведомства Михаил Мурашко допустил, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может завершиться в ближайшие две недели.

Гинцбург, комментируя ход клинических исследований детской вакцины, отметил незначительность побочных эффектов. Как уточнил эксперт, после прививки может повыситься температура тела до 37,2-37,3 градуса, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в случае начала вакцинации детей от коронавирусной инфекции в первую очередь следует привить тех, у кого имеются хронические заболевания.

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