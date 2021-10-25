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Пострадавший режиссер "Ржавчины" рассказал, куда целился Болдуин

11:24
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Актер отказался от всех своих проектов

Американский актер Алек Болдуин крайне ответственно относился к съемкам с оружием.
Алек Болдуин решил помочь следствию после стрельбы на съемочной площадке

Во время съемок фильма "Ржавчина" Болдуин репетировал наведение оружия прямо в объектив, а оператор Галина Хатчинс поймала наилучший ракурс для съемок эпизода, рассказал пострадавший режиссер Джоэл Соуса.

Режиссер добавил, что сам момент выстрела он не помнит, может сказать только о громком хлопке, крови на одежде и упавшей на пол Хатчинс, пишет ТАСС.

Болдуин отказался от всех своих проектов из-за несчастного случая. Актер хочет побыть со своей семьей и прийти в себя после трагедии. По словам источника издания People, Болдуин "был в истерике и часами был абсолютно безутешен" после произошедшего.

21 октября на съемках фильма "Ржавчина" актер Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса из оружия. В пистолет, из которого он стрелял в соответствии со сценарием, каким-то образом попал боевой патрон. Женщина скончалась от полученных ранений, а Соуса уже выписали из больницы – у него было ранено плечо.

Погибшей женщине-оператору было 42 года. Она родилась в Украинской ССР, выросла на советской военной базе за Полярным кругом, потом переехала в США.

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