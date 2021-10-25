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Путин рекомендовал запретить ночные мероприятия в регионах

11:11
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Президент раздал поручения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Владимир Путин поручил главам регионов совместно с Роспотребнадзором обеспечить усиление ограничительных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.

В частности, регионы должны обеспечить изоляцию заболевших  коронавирусом и с подозрением на него, а также тех, кто контактировал с указанными лицами. Кроме того, необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, в том числе на всех видах транспорта.

Также президент рекомендовал регионам запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного транспорта с 23:00 до 6 утра.

Кроме того, главам регионам рекомендовано ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от ковида, и перевести их на удаленку.

Список поручений опубликован на сайте президента.

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