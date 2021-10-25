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Регионам посоветовали ввести самоизоляцию непривитых пожилых граждан

11:23
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Также рекомендовано перевести пожилых и лиц с хроническими болезнями на удаленку

Руководителям субъектов Российской Федерации рекомендовано обеспечить режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин.
Нерабочие дни начались в российских регионах

По итогам совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19 президент дал ряд поручений в рамках борьбы с дальнейшим распространением заболевания.

Наряду с введением самоизоляции для не вакцинированных против коронавирусной инфекции граждан в возрасте старше 60 лет рекомендуется перевести пожилых работников и лиц с хроническими заболеваниями на дистанционный режим сроком на четыре недели. Эта мера рекомендована для прохождения вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

Ответственными за исполнение данного поручения назначены губернаторы регионов. Об исполнении надлежит доложить 15 ноября 2021 года, затем доклады следует представлять ежемесячно, сообщается на официальном сайте Кремля.

В Москве с 25 октября по 25 февраля 2022 года введен обязательный домашний режим для граждан старше 60 лет, а предприятия должны перевести на удаленную работу 30 процентов сотрудников, исключение только для вакцинированных и переболевших.

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