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Семерых российских туристов задержали в Турции

11:37
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Россиян обвинили в поджоге леса

Полиция турецкой Антальи задержала семерых туристов из России. Россиян подозревают в поджоге леса. Туристы путешествовали по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях турецкого курорта.
Россиянка скончалась во время полета из Антальи

"Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа", - сообщили в генконсульстве России.

В дипмиссии отметили, что сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин ареста российских граждан. Дипломат встретился с задержанными, разъяснил им суть обвинений.

24 октября состоялось заседание суда, россиянам были предоставлены государственные адвокаты, обеспечен перевод. Судьи решили на период расследования заключить российских туристов под стражу. Их подозревают в неумышленном поджоге леса, передает РИА Новости.

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