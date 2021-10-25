Автомобиль влетел в здание возле Московского зоопарка (видео)

Водитель в больнице, прохожие не пострадали
В центре Москвы водитель автомобиля Hyundai протаранил помещение магазина.
ДТП произошло по адресу: Баррикадная улица, 21/34, строение 3. Обстоятельства выясняются, на месте работают оперативные службы. Прохожие, стоявшие в нескольких сантиметрах от ДТП, не пострадали.
41-летний водитель госпитализирован, передает ТАСС. У него диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговой травма и перелом носа. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: