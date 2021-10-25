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Автомобиль влетел в здание возле Московского зоопарка (видео)

11:52
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Водитель в больнице, прохожие не пострадали

В центре Москвы водитель автомобиля Hyundai протаранил помещение магазина.

ДТП произошло по адресу: Баррикадная улица, 21/34, строение 3. Обстоятельства выясняются, на месте работают оперативные службы. Прохожие, стоявшие в нескольких сантиметрах от ДТП, не пострадали.

41-летний водитель госпитализирован, передает ТАСС. У него диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговой травма и перелом носа. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем.   

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