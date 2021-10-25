Путин поручил нейтрализовать риски энергокризиса для России

Меры должны быть разработаны к 1 ноября

Правительству России поручено разработать комплекс мер по нейтрализации рисков энергокризиса в Евросоюзе для российской экономики. Речь идет о возможности дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия. План действий должен быть готов к 1 ноября.

Поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с кабмином, которое состоялось на прошлой неделе. Тогда глава государства отметил: если цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, то и у российских производителей возникнет соблазн продавать их по высоким ценам.

Заявленная на этот год потребность российских аграриев в минудобрениях закрыта на 95%, сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений. Кроме того, продлен до конца 2021 года режим сдерживания цен для внутреннего рынка - что позволит российским аграриям закупить удобрения под весенний сев. Тем не менее, сельхозпроизводители уже жалуются на рост цен на удобрения и невозможность закупить необходимые объемы, передает "Интерфакс".

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