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Минтруд уточнил порядок единовременных выплат блокадникам

12:09
  • понедельник
  • 25 октября 2021

По 50 тысяч рублей выплатят 77 тысячам человек

Единовременные выплаты жителям блокадного Ленинграда произведут в ноябре, вместе с очередной выплатой пенсии. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
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Глава Минтруда напомнил, что единовременная выплата блокадникам и обладателям медали "За оборону Ленинграда" приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни.

В целом выплату получат 77 тысяч человек, цитирует Котякова ТАСС.

В сентябре президент России Владимир Путин напомнил о подвиге блокадников и предложил выплатить им единовременно по 50 тысяч рублей. Эти деньги, подчеркнул президент, должны быть перечислены своевременно, без волокиты и лишних бумаг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить на эти цели почти 3,9 млрд рублей. Выплата предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

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