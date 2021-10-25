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Россиянин впервые выиграл суд о моральном вреде от stories в Instagram

12:20
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Его оскорбила бывшая жена

Суд обязал жительницу Тюмени признаться в клевете на бывшего мужа в Instagram и выплатить ему 5 тысяч за причиненный моральный вред.
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В 2019 году спустя восемь лет брака россиянка выступила инициатором развода, а после расторжения брака начала публиковать stories в социальной сети о том, что бывший муж ее выселяет из квартиры вместе с детьми и не платит алименты. Также женщина рассказала своим подписчикам, что раньше супруг вообще жил за ее счет.

Мужчина подал иск на опровержение сведений и предоставил суду справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов и оплате ипотеки, а также услуг образовательного учреждения для детей.

Истец потребовал 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и публикацию опровержения порочащей информации в течение года. Суд удовлетворил требования частично, обязав ответчицу выплатить 5 тысяч рублей и не удалять опровержение в Instagram в течение суток.

Это первый случай в российской судебной практике, когда истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации stories в Instagram, передает РИА Новости. 

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