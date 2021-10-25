"Принимать как данность": Песков объяснил рост цен на продукты

На стоимость продовольствия влияют объективные факторы

Власти России осуществляют постоянный мониторинг цен на продукты. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о соответствующих поручениях президента правительству, в рамках исполнения которых налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Они нацелены на предотвращение скачкообразного повышения стоимости продуктов.

При этом Песков подчеркнул, что на динамику цен влияют не только субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, но и объективные. Речь идет об инфляционных процессах, "которые нужно просто принимать как данность".

Неблагоприятная международная конъюнктура также "давит на цены в плане их повышения", цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

В Министерстве сельского хозяйства ранее заверили, что объемы производства крупяных культур в России покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка. При этом производители сельскохозяйственных товаров максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли.

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