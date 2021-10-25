Песков оценил меры поддержки россиян в условиях пандемии

Все они продолжают действовать

Мер, принятых властями для поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса, на данный момент достаточно. Все они продолжают работать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка - прежде всего, у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают, они в силе", - заявил представитель Кремля.

Новые точечные меры приняты также для поддержки бизнеса, напомнил Песков. По словам пресс-секретаря президента, на данный момент этих форм поддержки достаточно. Песков признал, что ситуация в стране сложная, и подчеркнул, что за ней внимательно следят и в администрации президента, и в кабинете министров, передает ТАСС.

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