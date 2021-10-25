Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

Он пожелал коллеге успехов в государственной деятельности

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана.

"Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах главы государства", - сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер пожелал узбекскому коллеге успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия. Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

24 октября в Узбекистане прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек, включая действующего президента Шавката Мирзиеева.

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