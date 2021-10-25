В Москве выстроились очереди в пункты вакцинации от COVID-19

Нерабочие дни объявлены в столице с 28 октября по 7 ноября

Жители Москвы в преддверии вводимых из-за коронавируса новых ограничений выстроились в очереди к пунктам вакцинации. Нерабочие дни объявлены в столице с 28 октября по 7 ноября.

Как передает РИА Новости, очередь примерно из 40 человек собралась у пункта вакцинации в ТЦ Коламбус возле метро "Пражская".

"Я пришел через полчаса после открытия торгового центра, примерно в 10.30, уже была очередь, около 30 человек. Стою уже больше часа", - приводит агентство рассказ посетителя ТЦ. Отмечается, что в очереди соблюдается порядок, дистанция между посетителями не менее 1,5 метра. Помимо прививки от коронавируса, в пункте вакцинации можно бесплатно сдать ПЦР-тест.

С 28 октября, по указу мэра Москвы Сергея Собянина, закроются практически все организации и предприятия города. Будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки. Предприятия общепита смогут обслуживать клиентов только по доставке или навынос.

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