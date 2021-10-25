Комитет Госдумы одобрил проект бюджета на три года

Первое чтение пройдет 28 октября

Комитет Госдумы по бюджету в понедельник одобрил проект главного финансового документа на ближайшие три года. Нижней палате парламента рекомендовали принять инициативу в первом чтении - оно пройдёт 28 октября.

Положения документа сегодня обсуждали на заседании фракции "Единая Россия" - при участии министра финансов Антона Силуанова. Депутаты поддержали бюджет единогласно, отметив, что в нем предусмотрено финансирование всех взятых государством обязательств.

Однако очень важно, чтобы средства расходовали эффективно. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, комитеты должны анализировать исполнение бюджета ежеквартально.

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