СК показал видео момента крушения самолета в Подмосковье

На месте работают следователи

Следственный комитет опубликовал видео крушения самолета А-22 в Московской области.

На кадрах видео, как воздушное судно набирает высоту, а затем падает за лесом. На земле разрушений нет.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Рассматриваются три основных версии ЧП: неисправность самолета, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

24 октября недалеко от подмосковной Рузы разбился легкомоторный самолет А-22. Двухместный сверхлегкий высокоплан упал на территории аэроклуба "Аэроклассика". Погибли два человека, в том числе 69-летний владелец самолета.

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