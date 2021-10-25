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СК показал видео момента крушения самолета в Подмосковье

13:18
  • понедельник
  • 25 октября 2021

На месте работают следователи

Следственный комитет опубликовал видео крушения самолета А-22 в Московской области.

На кадрах видео, как воздушное судно набирает высоту, а затем падает за лесом. На земле разрушений нет.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Рассматриваются три основных версии ЧП: неисправность самолета, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

24 октября недалеко от подмосковной Рузы разбился легкомоторный самолет А-22. Двухместный сверхлегкий высокоплан упал на территории аэроклуба "Аэроклассика". Погибли два человека, в том числе 69-летний владелец самолета. 

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