В столичном транспорте выявили десятки тысяч нарушений масочного режима

Проверки в городе усилены

Более 35 тысяч нарушений масочного режима выявили в столичном транспорте с начала сентября. Для сравнения, за весь сентябрь всего было выписано 40 тысяч штрафов.

Проверки в городе были усилены в связи с непростой эпидемиологической ситуацией и увеличением количества заболевших коронавирусом. Рейды проходят как в наземном транспорте, так и в метро. Пассажиров контролируют на входах, в салонах, в вагонах. При этом у многих горожан маски всегда с собой, но они их или снимают после проверки, а чаще - просто на надевают, сообщает "ТВ Центр".

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