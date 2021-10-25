В Подольске нашли 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Никаких документов на товар не оказалось

Более 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские в подмосковном Подольске. Местный житель хранил незаконную продукцию в двух гаражных боксах, сообщает "ТВ Центр".

Весь алкоголь - а это водка, коньяк, и ром - были подделан под известные торговые марки, на самих бутылках наклеены акцизные марки. Вот только никаких документов на товар подозреваемый предъявить так и не смог.

Образцы уже направлены на экспертизу - она определит, насколько изъятый алкоголь опасен для употребления. Сам злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции.

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