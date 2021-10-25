В Подольске нашли 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Никаких документов на товар не оказалось
Более 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские в подмосковном Подольске. Местный житель хранил незаконную продукцию в двух гаражных боксах, сообщает "ТВ Центр".
Весь алкоголь - а это водка, коньяк, и ром - были подделан под известные торговые марки, на самих бутылках наклеены акцизные марки. Вот только никаких документов на товар подозреваемый предъявить так и не смог.
Образцы уже направлены на экспертизу - она определит, насколько изъятый алкоголь опасен для употребления. Сам злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram