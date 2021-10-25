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Новую железнодорожную платформу открыли в Балашихе

15:08
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Поезда в Москву начали курсировать по новому пути

В Подмосковье после реконструкции открылась станция "Балашиха" Горьковского направления МЖД. Теперь платформа длиной в 290 метров оборудована навесом для защиты пассажиров от осадков. С обеих сторон возведены павильоны, где установлены новые турникеты и билетные автоматы. Для безопасности построен крытый пешеходный мост, соединяющий улицы Советская и Орджоникидзе. Привокзальную площадь также благоустроили: уложена новая плитка, обновлена автобусная остановка, приведена в порядок окружающая территория. Кроме того, с этого дня поезда из Балашихи в Москву начали курсировать по новому пути.

"Сегодня 25 октября мы открываем движение по второму главному пути от остановки пункта Стройка до Балашихи. Данные работы позволили ввести дополнительные две пары электропоездов на данном участке. Данные улучшения позволили сократить время в пути на участке от Реутова до Балашихи в час пик на 10 минут у пригородных поездов", - сообщил начальник МЖД Михаил Глазков.

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Балашихинская железнодорожная станция
Балашихинская железнодорожная станция
Новая железнодорожная платформа
Новая железнодорожная платформа
Новая железнодорожная платформа
Новая железнодорожная платформа
Новая железнодорожная платформа
Новая железнодорожная платформа
Новая железнодорожная платформа
Новая железнодорожная платформа
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