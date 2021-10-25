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В Москве завершили высадку тюльпанов

15:14
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Для каждого растения приготовили лунку

В Москве закончили высадку тюльпанов. Больше всего их посадили в южном, центральном и северо-восточном округах: около двух миллионов - в каждом! Луковицы весной превратятся в роскошный ковёр из нежных цветов самых разных оттенков, сообщает "ТВ Центр".

Для каждого растения приготовили индивидуальную лунку, высаживают в строгой последовательности. Зимовать луковицы будут под декоративным покрытием из древесной щепы - это лучшая защита от морозов.

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