В Москве завершили высадку тюльпанов

Для каждого растения приготовили лунку

В Москве закончили высадку тюльпанов. Больше всего их посадили в южном, центральном и северо-восточном округах: около двух миллионов - в каждом! Луковицы весной превратятся в роскошный ковёр из нежных цветов самых разных оттенков, сообщает "ТВ Центр".

Для каждого растения приготовили индивидуальную лунку, высаживают в строгой последовательности. Зимовать луковицы будут под декоративным покрытием из древесной щепы - это лучшая защита от морозов.

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