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"О простой человеческой радости": Арзамасова показала трогательное семейное видео

13:22
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Актрису удивляет, что у ее мужа хватает сил и на работу, и на ребенка

Актриса Елизавета Арзамасова порадовала поклонников видеозарисовкой из жизни своей семьи. Звезда показала трогательное видео, как ее двухмесячный сын засыпает на груди отца, фигуриста Ильи Авербуха.
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Как написала Арзамасова под видео, именно так выглядит простая человеческая радость. Актриса задалась вопросом, как ее супруг все успевает — не только справиться с рабочими моментами, но и уделить внимание маленькому ребенку.

Елизавета подчеркнула, что Авербух относится "ко всем вот так — бережно".

Подписчики звезды в Instagram восхитились нежностью и теплотой видео, пожелав малышу и его родителям счастья и здоровья.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова 14 августа стали родителями. У пары родился мальчик, которому было решено дать имя Лев.

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