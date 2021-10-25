"О простой человеческой радости": Арзамасова показала трогательное семейное видео

Актрису удивляет, что у ее мужа хватает сил и на работу, и на ребенка

Актриса Елизавета Арзамасова порадовала поклонников видеозарисовкой из жизни своей семьи. Звезда показала трогательное видео, как ее двухмесячный сын засыпает на груди отца, фигуриста Ильи Авербуха.

Как написала Арзамасова под видео, именно так выглядит простая человеческая радость. Актриса задалась вопросом, как ее супруг все успевает — не только справиться с рабочими моментами, но и уделить внимание маленькому ребенку.

Елизавета подчеркнула, что Авербух относится "ко всем вот так — бережно".

Подписчики звезды в Instagram восхитились нежностью и теплотой видео, пожелав малышу и его родителям счастья и здоровья.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова 14 августа стали родителями. У пары родился мальчик, которому было решено дать имя Лев.

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