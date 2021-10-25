В Судане объявлено чрезвычайное положение, распущено правительство

Приостановлено действие конституции

Ответом армии на молодежную революцию назвал действия вооруженных сил Судана лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Глава переходного военного совета объявил в стране чрезвычайное положение.

По распоряжению Аль-Бурхана распущен правящий в стране Суверенный совет и правительство. Также приостановлено действие некоторых статей переходной конституционной декларации, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в столице Судана Хартуме военные открыли огонь по демонстрантам, которые выступили против арестов министров, в том числе и премьера Абдаллы Хамдока. Протестующие пытались приблизиться к штаб-квартире армии Судана. В результате ранения получили не менее 12 человек.

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