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В Судане объявлено чрезвычайное положение, распущено правительство

13:39
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Приостановлено действие конституции

Ответом армии на молодежную революцию назвал действия вооруженных сил Судана лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Глава переходного военного совета объявил в стране чрезвычайное положение.
Военные увезли премьера Судана в неизвестном направлении

 По распоряжению Аль-Бурхана распущен правящий в стране Суверенный совет и правительство. Также приостановлено действие некоторых статей переходной конституционной декларации, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в столице Судана Хартуме военные открыли огонь по демонстрантам, которые выступили против арестов министров, в том числе и премьера Абдаллы Хамдока. Протестующие пытались приблизиться к штаб-квартире армии Судана. В результате ранения получили не менее 12 человек.

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