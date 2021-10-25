Менеджер Светланы Светличной опроверг сообщения о пропаже актрисы

Ее исчезновение из публичного пространства объясняется почтенным возрастом

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная не пропадала, а ее исчезновение из публичного пространства объясняется почтенным возрастом. С таким заявлением в понедельник, 25 октября, выступил менеджер актрисы Сергей Рублев.

Представитель звезды советской эпохи подчеркнул, что Светличной уже 81 год, она "может заболеть, что угодно еще", поэтому ее отсутствие в эфирах телепередач "не значит, что она пропала".

Рублев напомнил о наличии у актрисы близких и родственников, которые ее навещают. Однако в силу возраста Светличная "может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят — бывает все".

Менеджер актрисы также отметил в беседе с РБК, что мозговая деятельность в таком возрасте очень сложно восстанавливается, поэтому Светлана Афанасьевна "живет в своем мироощущении, как это бывает у пожилых".

Ранее сообщалось, что в полицию обратился сын Светличной с заявлением о ее пропаже. По его словам, актриса страдает деменцией и могла забыть домашний адрес.

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