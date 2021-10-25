Путин поручил закупить дорогостоящие лекарства от COVID-19

Контроль за соблюдением санитарных мер будет усилен
Правительство России закупит и передаст субъектам дорогостоящие препараты для стационарного лечения больных коронавирусом. Об этом говорится в списке поручений, который утвердил Владимир Путин по итогам совещания с кабинетом министров.
Так, мониторинг доступности лекарственных средств будет осуществляться ежесуточно. Тем регионам, где складывается сложная ситуация с заболеваемостью, окажут дополнительную поддержку - с привлечением сил и средств Минобороны, МЧС и других ведомств, сообщает "ТВ Центр".
Кроме того, президент поручил кратно увеличить объемы тестирования граждан, усилить контроль за соблюдением санитарных мер и нарастить темпы вакцинации - с предоставлением работникам двух оплачиваемых выходных дней.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram