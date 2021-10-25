Путин поручил закупить дорогостоящие лекарства от COVID-19

Контроль за соблюдением санитарных мер будет усилен

Правительство России закупит и передаст субъектам дорогостоящие препараты для стационарного лечения больных коронавирусом. Об этом говорится в списке поручений, который утвердил Владимир Путин по итогам совещания с кабинетом министров.

Так, мониторинг доступности лекарственных средств будет осуществляться ежесуточно. Тем регионам, где складывается сложная ситуация с заболеваемостью, окажут дополнительную поддержку - с привлечением сил и средств Минобороны, МЧС и других ведомств, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, президент поручил кратно увеличить объемы тестирования граждан, усилить контроль за соблюдением санитарных мер и нарастить темпы вакцинации - с предоставлением работникам двух оплачиваемых выходных дней.

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