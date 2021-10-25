Минпросвещения высказалось о перспективе удаленки после каникул

С 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни

Переводить школьников на дистанционное обучение после объявленных в стране нерабочих дней не планируется.

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение <…> Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами", - отметил министр.

Срок каникул увеличиваться не будет, учебный план останется тем же, подчеркнул Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в связи с коронавирусом.

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