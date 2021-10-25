Россияне обеспечили рекордный спрос на туры в Египет в длинные выходные

Места в дорогих отелях практически полностью раскуплены

Туристические операторы фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период длинных ноябрьских праздников (с 4 по 7 ноября). Об этом в понедельник, 25 октября, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Представитель АТОР уточнила, что в основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, причем путевки на эти курорты бронируются практически в равных долях. Чаще всего наши соотечественники приобретают на курорты Египта пакетные туры на 7-10 ночей

При этом места в дорогих отелях данных египетских курортов практически полностью раскуплены, подчеркнула Ломидзе.

Эксперт напомнила о факторе транспортной доступности Хургады и Шарм-эш-Шейха: чартеры в Египет запустят только с 9 ноября, а регулярные рейсы к настоящему времени загружены почти полностью, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в первый час после объявления вице-премьером Татьяной Голиковой инициативы по введению длинных нерабочих дней количество поисковых интернет-запросов об авиабилетах увеличилось более чем вдвое.

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