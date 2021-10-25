ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне обеспечили рекордный спрос на туры в Египет в длинные выходные

14:04
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Места в дорогих отелях практически полностью раскуплены

Туристические операторы фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период длинных ноябрьских праздников (с 4 по 7 ноября). Об этом в понедельник, 25 октября, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Россиян попросили воздержаться от поездок в период нерабочих дней

Представитель АТОР уточнила, что в основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, причем путевки на эти курорты бронируются практически в равных долях. Чаще всего наши соотечественники приобретают на курорты Египта пакетные туры на 7-10 ночей

При этом места в дорогих отелях данных египетских курортов практически полностью раскуплены, подчеркнула Ломидзе.

Эксперт напомнила о факторе транспортной доступности Хургады и Шарм-эш-Шейха: чартеры в Египет запустят только с 9 ноября, а регулярные рейсы к настоящему времени загружены почти полностью, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в первый час после объявления вице-премьером Татьяной Голиковой инициативы по введению длинных нерабочих дней количество поисковых интернет-запросов об авиабилетах увеличилось более чем вдвое.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Туристы в Египте
Туристы в Египте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.