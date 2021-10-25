На въезде в Севастополь установят блокпосты

Для контроля QR-кодов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в ходе аппаратного совещания, что из-за ситуации с COVID-19 на въезде в город с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты.

"В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель - контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

По словам Развожаева, тех, у кого кода нет, будут разворачивать. Мера вводится только на неделю, дальше въезд в город будет работать в обычном режиме.

Ситуация с COVID-19 в Севастополе остается напряженной, требуется дополнительно создавать коечный фонд, уточнил губернатор.

За минувшие сутки в городе выявили 328 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время пандемии умерли 1269 пациентов.

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