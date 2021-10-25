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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Насти Лемешевской

14:10
  • понедельник
  • 25 октября 2021

У девочки саркома Юинга левой бедренной кости

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Насти Лемешевской.

В 3 года Насте диагностировали саркому Юинга левой бедренной кости, тогда пораженный участок удалили и заменили эндопротезом, но девочка выросла и ей нужна повторная операция, чтобы она смогла самостоятельно ходить. Но новый протез стоит больше 4 миллионов рублей. Собрать нужную сумму помогли зрители "ТВ Центр".

Слова благодарности от родителей Насти:

"Трудно выразить словами, как мы благодарны вам за доброту и поддержку! С вашей помощью нам удалось закрыть сбор средств на эндопротез для Настеньки! У нас большие надежды на предстоящую операцию. После ее проведения мы постараемся поскорее встать на ноги и начать ходить самостоятельно. Благодаря вам Настюша больше не будет прыгать по дому на одной ноге, она сможет выходить на улицу и гулять вместе с друзьями. Мечты сбываются! Спасибо, что помогли нам приблизиться к заветной цели!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство! 

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