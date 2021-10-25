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Саакашвили потребовалась помощь реаниматологов

14:26
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Экс-президент Грузии объявил голодовку 4 октября

Бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской областной администрации Михаилу Саакашвили, который в тюрьме ожидает суда, вновь понадобилась помощь реаниматологов. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.
Саакашвили показал "сердечко" из окна тюрьмы (видео)

Юрист заявил, что ночью один жизненных показателей в анализах Саакашвили упал до критического уровня — это потребовало вмешательства реаниматологов. После этого показатели стабилизировались.

По утверждению адвоката, это служит подтверждением заключения врачебного консилиума о том, что Саакашвили "сейчас вступает в такую фазу голода, что в любой момент ожидается резкое ухудшение его здоровья, и, следовательно, немедленная медицинская помощь будет стоять на повестке дня".

За 25 дней голодовки Саакашвили прежде уже требовалась медицинская помощь — ему провели переливание крови, сообщает РИА Новости.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел, том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.

4 октября Саакашвили объявил голодовку, которую намерен держать до тех пор, пока он и задержанные из-за него люди не выйдут из тюрьмы. За свободу Саакашвили обещал бороться президент Украины Владимир Зеленский, так как экс-президент – гражданин его страны. Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником Путина".

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