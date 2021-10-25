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От Google потребовали корректно отображать Крым и Курилы на картах

14:26
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Несоответствие было выявлено еще в апреле

Депутаты Госдумы потребовали от Google корректно отображать на своих картах полуостров Крым и Курильские острова.

Несоответствие было выявлено еще в апреле 2021 года, оно до сих пор не исправлено, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Настаиваем на приведении российской версии "Гугл-карт" в соответствие с российским законодательством и Конституцией России", - подчеркнул он.

Крым на картах Google для россиян обозначается как часть страны, а для пользователей из других стран - как спорная территория. В апреле 2021 года депутаты заметили, что Крым фигурирует как "полуостров Крым", а не как российский субъект Республика Крым.

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