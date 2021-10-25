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Еврокомиссия предоставила Украине 600 млн евро

14:28
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Это второй транш в рамках программы макрофинансовой помощи

Еврокомиссия в рамках программы макрофинансовой помощи предоставила Украине второй транш в 600 миллионов евро, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.
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"Еврокомиссия от имени ЕС сегодня выделила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы для Украины после первой выплаты 600 миллионов в декабре 2020 года", - сказано в сообщении.

Всего Украина уже получила 4,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Как заметили в ЕК, укрепляя интеграцию, Евросоюз помогает улучшить уровень жизни украинского народа.

Ранее сообщалось, что для выдачи второго транша перед Киевом поставили ряд условий. Они, в частности, касались борьбы с коррупцией и управления государственными предприятиями.

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