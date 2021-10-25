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Москвичам пообещали солнце и тепло в последние выходные октября

14:28
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Воздух начнет прогреваться уже во вторник

Солнечная и теплая погода ожидает жителей столицы в последние выходные октября. Воздух начнет прогреваться уже 26 числа. Правда, впечатление испортит ветер – до 14 метров в секунду. А к выходным температура поднимется до плюс 13 градусов.
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"27 октября днем местами возможен небольшой дождь, температура воздуха составит шесть - восемь градусов выше нуля. Последняя суббота октября будет солнечной и теплой. Ветер стихнет, а воздух прогреется до плюс 13 градусов", - говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что довольно тепло будет в четверг и пятницу, 28 и 29 октября. Днем термометры покажут до 10 градусов тепла.

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