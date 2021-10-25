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На мэра Львова пожаловались в полицию из-за отказа передать останки разведчика

14:52
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Николая Кузнецова хотят перезахоронить в России

Украинские правозащитники написали заявление в полицию на мэра Львова Андрея Садового.
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Ранее Садовой заявил, что не будет сотрудничать с российской стороной и передавать останки советского разведчика Николая Кузнецова. При этом кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполком Львовского горсовета отдать останки Кузнецова его родственникам с целью перезахоронения на родине – в России.

"Мы отправили уведомление об уголовном правонарушении в отношении конкретно Садового. Все его высказывания приведены. Документ ушел", - сообщила ТАСС директор украинского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.

Кузнецов родился 27 июля 1911 года в селе Зырянка Пермской губернии (ныне - Свердловская область). Он обладал феноменальными способностями к языкам и в совершенстве разговаривал на немецком. Во время Великой Отечественной войны Кузнецов выдал себя за немецкого офицера на оккупированной гитлеровцами Украине. Ему удалось добыть ценнейшие военные сведения. Разведчик погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей.

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