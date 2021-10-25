Товарооборот России с другими странами достиг 540 млрд долларов

Экспорт составляет 310 млрд

Глава ФТС Владимир Булавин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным о товарообороте страны с другими странами.

"Следует отметить, что в этом году в целом товарооборот Российской Федерации по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличился на 35% и составляет 540 млрд долларов. Экспорт у нас составляет 310 млрд долларов и импорт - 230 млрд долларов, то есть у нас в целом положительное сальдо", - заметил он (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что по итогам третьего квартала 2021 года медианная зарплата в России выросла на 9,2% относительно аналогичного периода 2020 года.

Аналитики подсчитали, что значительнее всего за третий квартал выросли медианные зарплаты в сфере информационных технологий (+13,5%), в финансах и страховании (+13,1%), в торговле (+12,9%).

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