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ФАС отвергла риск роста цен на электричество из-за выравнивания тарифов

14:51
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Благодаря этому механизму сохраняется баланс интересов разных категорий потребителей

Механизм выравнивания тарифов на электроэнергию для предприятий Дальнего Востока не повлияет на стоимость электричества для населения. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.
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Представитель ведомства отметил, что механизм такого выравнивания позволит снизить объемы субсидирования за счет потребителей первой и второй ценовых зон. С другой стороны, субсидирование станет более адресным, что позволит оказать поддержку тем потребителям, которые действительно в ней нуждаются.

Королев подчеркнул, что благодаря этому сохраняется баланс интересов разных категорий потребителей, сообщает РИА Новости.

Ранее российское правительство подготовило проект постановления об упрощении порядка подключения дачных участков к электросетям. Теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания – это будет сделано в течение 30 дней и за обоснованную фиксированную плату.

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