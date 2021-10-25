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Google не удалил 2650 противоправных материалов

14:43
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Депутаты Госдумы встретились с руководством компании

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил на встрече с руководством Google, что по состоянию на начало октября компания не удалила более 2,6 тысячи запрещенных материалов.
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"По состоянию на начало октября сего года общее количество неудаленного противоправного контента на интернет-ресурсах Google составляет около 2 650 материалов, из них YouTube - около 2 500, иные ресурсы Google - более 150", - сказал Пискарев (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в апреле общее количество такого контента превышало 5,7 тысячи материалов. По словам Пискарева, официальный представитель Google Марко Панчини подчеркивал, что компания готова соблюдать российские законы, а также взаимодействовать с государственными органами.

Ранее стало известно, что за отказ удалять противоправный контент Google оштрафовали в России на общую сумму 32,5 миллиона рублей. Как сообщил Панчини, все штрафы были оплачены.

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