Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Тельцов ждет озарение, а Близнецам звезды советуют начать жизнь с нуля

Гороскоп на сегодня, 25 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Будьте осторожны: день принесет массу неприятностей. Стоит избегать транспорта и техники, хитрых опасных людей, а также еды, в качестве которой не уверены.

Тельцы

День подарит осознание, которое покажется озарением. Вы получите мощный знак, который можете принять как руководство к действию.

Близнецы

Попробуйте начать жизнь с нуля, вы ведь давно подумываете об этом. Сегодня отличный день, чтобы наконец закрыть одну дверь и открыть другую.

Раки

Вас ожидает хороший день, в котором будет много смыслов. Все они смогут донести главную мысль: только вы творец собственной жизни, в которой абсолютно всё - результат вашего выбора.

Львы

Этот день будет для вас опасным и динамичным, лишенным даже намека на спокойствие. Но если почувствуете усталость, позвольте себе полноценно отдохнуть.

Девы

Мир будто крутится вокруг вашей персоны, подчиняясь вашей воле. Ощущения обманчивы, но приятны. Попробуйте сохранить их в голове, проведите с ними максимум возможного времени.

Весы

Впереди не очень благоприятный для вас день, в ходе которого вас посетят неприятные инсайты. Вам придется или инфантильно смириться с происходящим, или выбрать позицию и репутацию бунтаря.

Скорпионы

Приготовьтесь к периоду побед. Ваши решения правильные и эффективные, они без лишних проблем приведут к осуществлению ваших идей. Помогут в этом люди, которых вы цените.

Стрельцы

День будет зациклен на одном вашем ощущении, которое появится из-за значимого события, которое недавно с вами произошло. Скорее всего, это будут положительные эмоции.

Козероги

Вас ожидает хороший день, приправленный долей юмора и улыбок. А ещё придется обязательно сделать первый шаг, какой бы сферы жизни это ни касалось.

Водолеи

Сегодняшний день построится на романтике и чувстве некоего полета. Вам покажется, что вы парите над людьми, становясь частью целого мира. Направьте эти эмоции в творческое русло.

Рыбы

Вы не верили в судьбоносные дни, правда? Но вот он пришел и в вашу жизнь. Вы зарядитесь энергией перемен и уверенности, так что завоевать сердца людей не составит труда.

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