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Рогозин рассказал о "необъяснимых объектах"

14:54
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Наука бессильна в том, чтобы дать ответы на некоторые вопросы

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что пилоты видели некие летающие объекты, но не могут точно сказать, что это было такое.
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"Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля - единственное место обитания формы жизни", - отметил он в ходе организованного в Сети прямого эфира.

Заявление Нельсона прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы действительно часто сталкиваемся с необъяснимыми с позиции современной науки явлениями и объектами", - написал он в Facebook.

В июле 2018 года Рогозин рассказал, что поиск внеземной жизни является для него одним из наиболее интересных направлений исследования космоса. По словам директора госкорпорации, жизнь на других планетах может иметь форму микроорганизмов.

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