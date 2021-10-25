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Назван способ остановить выпадение волос после коронавируса

15:11
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Процесс усиливается через 3-4 недели после заболевания

Медики назвали способ остановить выпадение волос у переболевших коронавирусом. Один из признаков постковидного синдрома проявляется через 3-4 недели после перенесенного заболевания, однако прямая связь между перенесенной инфекцией и выпадением волос пока научно не подтверждена.
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Переболевшему коронавирусом необходимо сдать анализ крови. Возможно, процесс выпадения волос связан с дефицитом цинка, магния, селена, витаминов В и D, отметила специалист национального медико-хирургического центра имени Пирогова, дерматовенеролог Анна Щетинина.  По словам врача, в таком случае необходимо будет пропить курс витаминов.

"Витамины группы В оказывают общеукрепляющее действие и приводят нервную систему в нормальное состояние. Но надо понимать, что это длительное лечение, рассчитанное на 3-4 месяца", — объяснила Щетинина.

Кроме того, надо круглогодично принимать профилактическую дозу витамина D, это показано всем россиянам. Также пациентам, столкнувшимся с выпадением волос после коронавируса, необходимо проконсультироваться с трихологом: в некоторых случаях выпадение волос может быть связано с падением уровня гормонов щитовидной железы, пишет KP.RU.

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