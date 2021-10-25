Александр Серов пошел на поправку

Певец попал с коронавирусом в реанимацию

Певец Александр Серов выздоравливает после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал директор артиста Александр Федорков.

По словам Федоркова, исполнитель песен "Я люблю тебя до слез" и "Мадонна" идет на поправку.

Концерты Серова перенесены на февраль 2022 года, сообщает ТАСС.

9 октября стало известно, что певец Александр Серов госпитализирован с коронавирусом в реанимацию одной из московских больниц. Дочь артиста Мишель рассказала, что Серову назначили интенсивное лечение, он находится под бдительным контролем врачей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram