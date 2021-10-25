Оперштаб: продлевать нерабочие дни после 7 ноября в Москве не планируется

Комплекс ранее введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции

Московский оперативный штаб сообщил, что продление нерабочих дней в столице после 7 ноября не планируется.

"В связи с распространяющимися в СМИ и соцсетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", - говорится в сообщении штаба, которое опубликовано в Telegram-канале.

Нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Помимо этого, в городе введены следующие меры:

30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы;

жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию.

"Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции", - отмечается в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 7 778 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1 335 человек, скончались 83 пациента. На ИВЛ находятся 711 человек.

В городе выздоровели 3 892 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 564 430.

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