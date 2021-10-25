Оперштаб: продлевать нерабочие дни после 7 ноября в Москве не планируется

Комплекс ранее введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции
Московский оперативный штаб сообщил, что продление нерабочих дней в столице после 7 ноября не планируется.
"В связи с распространяющимися в СМИ и соцсетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", - говорится в сообщении штаба, которое опубликовано в Telegram-канале.
Нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Помимо этого, в городе введены следующие меры:
30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы;
жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию.
"Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции", - отмечается в сообщении оперштаба.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 7 778 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1 335 человек, скончались 83 пациента. На ИВЛ находятся 711 человек.
В городе выздоровели 3 892 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 564 430.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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