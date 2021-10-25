ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оперштаб: продлевать нерабочие дни после 7 ноября в Москве не планируется

15:14
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Комплекс ранее введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции

Московский оперативный штаб сообщил, что продление нерабочих дней в столице после 7 ноября не планируется.

Путин поручил закупить дорогостоящие лекарства от COVID-19
На въезде в Севастополь установят блокпосты
В Москве выстроились очереди в пункты вакцинации от COVID-19

"В связи с распространяющимися в СМИ и соцсетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", - говорится в сообщении штаба, которое опубликовано в Telegram-канале.

Нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Помимо этого, в городе введены следующие меры:

30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы;

жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию.

"Комплекс введенных мер должен помочь замедлить темп распространения инфекции", - отмечается в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 7 778 новых случаев COVID-19. Госпитализировано 1 335 человек, скончались 83 пациента. На ИВЛ находятся 711 человек.

В городе выздоровели 3 892 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 564 430.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Москва в период пандемии коронавируса
Москва в период пандемии коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.